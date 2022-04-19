В Уссурийске поставят камеры, чтобы найти тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте

В Уссурийске поставят камеры, чтобы найти тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте

Во время очередного выездного рабочего совещания глава Уссурийска Евгений Корж оценил благоустройство и санитарное состояние микрорайона Южный.

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