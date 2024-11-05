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Китай

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Китай демонстрирует другим странам пример открытого рынка -- гендиректор РЭЦ В. Никишина

Москва, 4 ноября /Синьхуа/ -- Китай демонстрирует другим странам пример открытости. Об этом в недавнем эксклюзивном интервью Синьхуа заявила генеральный директор Российского экспортного центра /РЭЦ/ Вероника Никишина, комментируя 7-е Китайское международное импортное ЭКСПО /CIIE/, которое пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае /Восточный Китай/.

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