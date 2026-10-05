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Царьград

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Свыше 80 машин спецтехники расчищают трассы Свердловской области

Свыше 80 машин спецтехники расчищают трассы Свердловской области

Спецтехника сосредоточена на северных районах и федеральных автомагистралях, где дорожное покрытие очищают от снега и обрабатывают противогололёдными составами по распоряжению губернатора Дениса Паслера.

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