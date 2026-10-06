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Финконсультант Захаркин: рубли можно обменять, если сохранилось 55% купюры

Финконсультант Захаркин: рубли можно обменять, если сохранилось 55% купюры

Владельцы ветхих или поврежденных долларовых банкнот рискуют потерять при обмене до 10–20% их стоимости.

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