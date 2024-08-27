Бельский обратился к отечественным режиссерам и актерам в День российского кино

Он поблагодарил их за бережное отношение к традициям и создание сильных картин В День российского кино председатель ЗакСа Александр Бельский обратился к отечественным режиссерам, актерам и всем, кто участвует в современном кинопроизводстве.
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