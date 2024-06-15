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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси о Кубке Америки: «Побеждать становится все труднее, но мы попробуем выиграть еще раз»

В последнем товарищеском матче перед стартом турнира сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Гватемалы (4:1).

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