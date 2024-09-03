Правительство Бразилии рассматривает возможность введения налогов для крупных технологических компаний в случае нехватки доходов

Министерство финансов Бразилии в этом году представит в Конгресс предложения по налогообложению крупных технологических компаний и введению глобального минимального налога в размере 15% для транснациональных корпораций, чтобы обеспечить финансовую цель на 2025 год в случае дефицита доходов.
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