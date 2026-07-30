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Царьград

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Пашинян обвинил экс-главу офиса юриста: партия заявила о заказе

Пашинян обвинил экс-главу офиса юриста: партия заявила о заказе

Партия «Крылья единства» выступила с осуждением публичных обвинений, выдвинутых Николом Пашиняном в адрес члена данной политической силы Липарита Дрмеяна, ранее занимавшего пост главы офиса представителя Армении по международно-правовым вопросам.

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