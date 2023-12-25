Заскучал по Петербургу: Дзюба исполнил песню фанатов «Зенита» в день рождения жены

Под постом футболиста в соцсетях набралось множество непонимающих комментариев. Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал в соцсетях ролик с вечеринки в честь дня рождения жены, на котором он исполнил фанатскую песню группы «Ленинград» о «Зените».