Виктор Мараховский: "Власти против Драгалин – это пауки в банке, отравляющие жизнь простому народу"

Действующие власти Молдовы создали вокруг себя барьер из институтов и различных структур. Они используют их как инструмент влияния и воздействия на неугодных и несогласных, чтобы обезопасить своё существование, а в случаях нарушения закона своими людьми эти структуры попросту не работают.