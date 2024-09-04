English Open 2024 снукер. Результаты, турнирная таблица

﻿ Даты проведения: 16 — 22 сентября 2024 Название турнира: Открытый чемпионат Англии 2023 Тип турнира: Рейтинговый Арена: Brentwood Leisure Centre Место проведения (населенный пункт, город, страна): Брентвуд, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп English Open 2024 по снукеру — WSTВсе Новости и результаты English Open 2024 Квалификация English Open 2024 - результаты Турнирная таблица English Open 2024: Открытый чемпионат Англии 2024 — турнирная сетка рейтингового турнира по снукеру 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Голосование — кто станет победителем турнира Инглиш Опен 2024?: Голосуй за Чемпиона!!! Призовой фонд English Open 2024: Призовой фонд Инглиш Опен Общий призовой фонд — фунтов стерлинговПобедитель — £Финалист — £ Полуфиналисты — £ Четвертьфиналисты — £ Участники 1/8 финала — £ Участники 1/16 финала — £ Участники второго раунда — £ Наивысший турнирный брейк — £ Сенчури брейки English Open 2024: Cотенные серии Инглиш Опен Расписание матчей и результаты English Open 2024 по снукеру Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 22.