Китай обвиняет США в масштабных кибератаках и шпионаже: заявление посла

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай является основной жертвой кибератак США. Дипломат подчеркнул, что Сноуден обнародовал доказательства этих атак на различные учреждения Китая, и призвал США прекратить клевету и кибератаки по всему миру.