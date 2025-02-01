AP сообщило о плане демократов определить нового лидера после провала на выборах

Более 400 членов Национального комитета Демократической партии США 1 февраля собираются на съезд в пригороде Вашингтона, чтобы выбрать нового председателя комитета после провальных для партии выборов президента США, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.
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