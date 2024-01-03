Меделяны: Царская порода, которую мы потеряли. Русский богатырь от мира собак был способен выстоять в схватке с медведем

Сможет ли хоть один нынешний молосс завалить медведя? Или бульдог, «бычий пёс», одолеть разъяренного бычка? С запретами на звериную травлю рабочие породы собак переобулись в компаньонов, утратив былую силу.
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