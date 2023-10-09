Фокус на главном

Я, Александр Роджерс, гражданин Российской Федерации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь не впадать в прелесть хайпожорства и не становиться специалистом по Ближнему Востоку.
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