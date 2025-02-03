Выдворить принудительно: в Златоусте прошли рейды по мигрантам

Их пособники попадут на скамью подсудимых.В рамках спецоперации "Нелегальный мигрант" сотрудники полиции Златоуста Челябинской области провели массированные проверки мест пребывания, концентрации и работы приезжих.
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