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В усадьбе Вяземы пройдет интерактивное занятие «Чудесный мир пушкинских сказок

В усадьбе Вяземы пройдет интерактивное занятие «Чудесный мир пушкинских сказок

12 августа в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Вяземы Одинцовского городского округа состоится интерактивно-познавательное занятие «Чудесный мир пушкинских сказок».

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