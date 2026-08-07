В усадьбе Вяземы пройдет интерактивное занятие «Чудесный мир пушкинских сказок

12 августа в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Вяземы Одинцовского городского округа состоится интерактивно-познавательное занятие «Чудесный мир пушкинских сказок».
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