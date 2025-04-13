Овечкин забил 896-ю шайбу и обновил собственный снайперский рекорд НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против команды «Коламбус Блю Джекетс» забил 896-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тем самым обновил снайперский рекорд.
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