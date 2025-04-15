Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Внук героя войны рассказал, за что его дед получил Орден Красного Знамени

Внук героя войны рассказал, за что его дед получил Орден Красного Знамени

Чуть больше трех недель остается до Дня Победы. Ровно 80 лет назад, в районе города Корнойбург встретились войска 2-го и 3-го Украинского фронтов, что завершило окружение фашистских войск группы армий «Юг».

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