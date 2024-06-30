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ВКС РФ готовят возмездие - под прицелом Бескидский тоннель. Можно одним ударом прекратить западные поставки

ВКС РФ готовят возмездие - под прицелом Бескидский тоннель. Можно одним ударом прекратить западные поставки

После того как Запад окончательно перестал изображать добродетеля и сбросил наконец маску лицемерия, позволив нашему прямому противнику бить по нашим территориям, ни дня не проходит, чтобы обезумевший хутор не воспользовался этой возможностью, что приводит к большим потерям среди мирного населения.

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Комментарии
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Сэм Самуилович
Воры и враги в руководстве не все деньги получили....
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9 час.
Стефания Новак
Если бы раньше это сделали , уничтожением этого туннеля , не было столько жертв у нас.
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9 час.
Сергей Федотов
Суровикин вон попробовал как-то.  Вдарить по укрорейху. Чуть не победил. Так его тут же(через 3 месяца) сняли с должности командующего СВО, а ещё через полгода вообще из СВО убрали. Не выгодна кому-то наша быстрая победа, война для них дело прибыльное.
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1 час.

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