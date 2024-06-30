После того как Запад окончательно перестал изображать добродетеля и сбросил наконец маску лицемерия, позволив нашему прямому противнику бить по нашим территориям, ни дня не проходит, чтобы обезумевший хутор не воспользовался этой возможностью, что приводит к большим потерям среди мирного населения.
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