ВКС РФ готовят возмездие - под прицелом Бескидский тоннель. Можно одним ударом прекратить западные поставки

Если бы раньше это сделали , уничтожением этого туннеля , не было столько жертв у нас.

Сергей Федотов

Суровикин вон попробовал как-то. Вдарить по укрорейху. Чуть не победил. Так его тут же(через 3 месяца) сняли с должности командующего СВО, а ещё через полгода вообще из СВО убрали. Не выгодна кому-то наша быстрая победа, война для них дело прибыльное.