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Британия разрабатывает секретные морские дроны специально для Украины

Британия разрабатывает секретные морские дроны специально для Украины

Британия разрабатывает секретные морские дроны специально для УкраиныПо данным Naval Technology, в Соединенном Королевстве готовят новые беспилотники Wasp и Snapper, которые «могут сыграть важную роль» в борьбе с Черноморским флотом России.

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