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Лидер голландской партии NSC заявил, что покидает национальную политику

Лидер голландской партии NSC заявил, что покидает национальную политику

Объявление о своем уходе из национальной политики после 21 года работы в правительстве Нидерландов, сделал основатель и лидер партии NSC (Новый общественный договор) Питер Омцигт, сообщило 18 апреля издание NL Time.

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