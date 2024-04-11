Валерий Осталеп: Реальная евроинтеграция – это не разговоры и встречи за рубежом. Ч. 2

(Окончание. Начало читайте 10.04. 2024) Продолжаем знакомить наших читателей с текстовой версией передачи Puls, гостем которой стал директор Института дипломатических исследований и вопросов безопасности, политолог Валерий Осталеп.
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