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Аллерголог Шабалина рассказала, какое средство для стирки выбрать — порошок, гель или мыло

Аллерголог Шабалина рассказала, какое средство для стирки выбрать — порошок, гель или мыло

Каких только средств для стирки сейчас не встретишь в магазинах бытовой химии — от хозяйственного мыла в кусковой и жидкой форме до разных видов порошков, гелей и жидкостей, капсул, «орехов» для стирки белья.

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