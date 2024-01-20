Каких только средств для стирки сейчас не встретишь в магазинах бытовой химии — от хозяйственного мыла в кусковой и жидкой форме до разных видов порошков, гелей и жидкостей, капсул, «орехов» для стирки белья.
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