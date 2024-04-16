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Почеттино о конфликте в «Челси» из-за пенальти: «Как дети. Джексон и Мадуэке неопытны, нужно учиться»

На 61-й минуте Нони Мадуэке упал в штрафной «Эвертона» после столкновения с защитником Джеймсом Тарковски.

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