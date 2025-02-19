РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    Там где поджигатели будут поджигать. Поднимайте коптеры и осматривайте  все территории это будет иметь эффект.В Авиалесоохране ...
  • Гарий Щерба
    ИУДА ...!!!В ЛНР полицейског...
  • Сергей Иванов
    И нах его лечить? Расстрелять и все!Убивший новорожде...

В Челябинске задержали министра областного правительства

В Челябинске задержали министра областного правительства

Задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители силовых структур провели обыски в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, после чего главу ведомства Алексея Нечаева задержали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх