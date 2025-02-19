В Челябинске задержали министра областного правительства

Задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители силовых структур провели обыски в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, после чего главу ведомства Алексея Нечаева задержали.