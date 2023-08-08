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Агент Пилко о натурализации: «У нас есть список из 5 легионеров, которые хотели бы получить российский паспорт. С Буше пока такого разговора не было»

Ранее гражданином России стал американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл.  Процесс получения гражданства канадским форвардом СКА команды Бренданом Лайпсиком находится на финальной стадии.

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