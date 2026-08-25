"Ленин". 70 лет со дня закладки первого в мире атомного ледокола

"Ленин", закладка которого состоялась 25 августа 1956 года и который был спущен на воду 5 декабря 1957 года, был первым в мире атомным ледоколом и первым надводным судном с атомной энергетической установкой (первое подводное – американский Nautilus – было построено в 1954).