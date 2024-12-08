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Пентагон сохранил контакт с Россией, несмотря на запрет Байдена

Пентагон сохранил контакт с Россией, несмотря на запрет Байдена

Администрация Байдена запретила контакты с Россией, за исключением главы Пентагона Ллойда Остина. У него сохраняется канал связи с российской стороной, что позволяет вести переговоры в чрезвычайных ситуациях, сообщил экс-полковник Уилкерсон.

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