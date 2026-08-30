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Царьград

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В Минприроды рассказали о крупнейшем в России месторождении угля

В Минприроды рассказали о крупнейшем в России месторождении угля

30 августа 2026 года в России поздравляют шахтёров и других работников угольной промышленности.Самое большое в России месторождение угля — Абанское — расположено в Красноярском крае.

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