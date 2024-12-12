В России хотят запретить списание средств от продажи жилья должников. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению зампредом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Анатолием Лисицыным и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
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