В России хотят запретить списание средств от продажи жилья должников. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению зампредом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Анатолием Лисицыным и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.