Пьяная женщина на "Гелике" сбила пьяных пешеходов

Ночью на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге 32-летняя автоледи на "Гелендвагене" выехала на тротуар возле летнего кафе и въехала в толпу пешеходов, после чего хотела скрыться и разгневала этим отдыхающих.
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