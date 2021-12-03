Анатолий Локоть попросил не вырывать его из контекста в вопросе индексации зарплат

На какую сумму повысить зарплату мэра Новосибирска, чтобы в городе наконец был наведен порядок, спросил сегодня депутат коалиции «Новосибирск-2020» Антон Картавин во время обсуждения вопроса об оплате труда в органах местного самоуправления.