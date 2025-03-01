Превью финала World Open 2025 по снукеру

В завтрашнем финале World Open 2025 по снукеру Джо О’Коннор схлестнется с многократным победителем рейтинговых турниров и опытным соперником Джоном Хиггинсом, сообщает SnookerHQ Джо О’Коннор — Джон Хиггинс (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 2 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Финал турнира World Open 2025 по снукеру состоится в субботу между Джоном Хиггинсом и Джо О’Коннором в Yushan Sport Centre в Китае.