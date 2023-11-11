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В Перми прошел рейд по рекам города, в ходе которого были выявлены загрязнения

В Перми прошел рейд по рекам города, в ходе которого были выявлены загрязнения

По факту нарушений начата проверка.Природоохранная прокуратура Перми совместно с экологическими активистами провела инспекцию долин малых рек города, в результате которой были обнаружены несколько нарушений.

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