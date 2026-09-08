В местном избиркоме устроили «фокусы» с публикацией фотографии кандидата в депутаты. Медали смущают?

«Мы для чего воевали?»: ТИК Челябинска замутил воду с наградами участника СВО, который идет на выборы от КПРФ Герман Галкин На фото: Константин Нациевский, КПРФ.
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