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Новости Липецка

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Липецк: школы перегружены, ситуация не улучшится десятилетие

Липецк: школы перегружены, ситуация не улучшится десятилетие

Только три из 67 школ Липецка не перегружены, в новых микрорайонах учебное пространство занято на 200 и более процентов.

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