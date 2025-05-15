Политика как он...
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Политика как она есть

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В Австралии обнаружили древние отпечатки ног сухопутного животного

В Австралии обнаружили древние отпечатки ног сухопутного животного

Австралийские и европейские палеонтологи обнаружили в отложениях каменноугольного периода, сформировавшихся на территории современной Австралии 355 млн лет назад, пока самые древние следы сухопутного четвероногого позвоночного существа, предположительно оставленные древним ящером-завропсидом.

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