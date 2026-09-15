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Поражён логистический центр и ж/д объекты: ВС РФ нанесли групповые удары по Одесской области и западным регионам Украины

Поражён логистический центр и ж/д объекты: ВС РФ нанесли групповые удары по Одесской области и западным регионам Украины

Минувшей ночью ВС РФ нанесли новые групповые удары беспилотниками по Украине, сообщило Минобороны. В Одесской области поражён логистический центр, где хранили зарубежные военные грузы, а в порту Черноморск — сухогруз и паром.

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