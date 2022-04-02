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Глава BDI Руссвурм заявил, что эмбарго на российский газ может привести к краху немецкой промышленности

Глава BDI Руссвурм заявил, что эмбарго на российский газ может привести к краху немецкой промышленности

Президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в субботу заявил, что введение эмбарго на энергоресурсы из России может привести к фатальным последствиям для отрасли.

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