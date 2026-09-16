Суд обязал Мбаппе заплатить «ПСЖ» 60 000 евро за блокировку счетов клуба во время суда из-за 60 млн. Иск по поводу морального ущерба отклонен

«ПСЖ» в суде добился небольшой компенсации от форварда «Реала» Килиана Мбаппе . Апелляционный суд Парижа обязал чемпиона мира выплатить своему бывшему клубу 60 000 евро в связи с обеспечительным арестом банковских счетов парижан, инициированным футболистом весной 2025 года, сообщает L’Équipe.
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