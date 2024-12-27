Устройство для коллайдера NICA проверили в Академгородке

Специальный детектор проверили ученые в Новосибирске. Устройство будет работать на коллайдере NICA – он может воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.
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