Шанс на рост экономики: Китай нашел альтернативу российскому газу

Китайские импортеры СПГ получили возможность покупать очень дешевые поставки сжиженного природного газа на спотовом рынке, поскольку цены в Северной Азии снизились вдвое по сравнению с октябрьскими уровнями и упали до почти трехлетнего минимума.
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