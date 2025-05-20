ВСУ покидают позиции на правом берегу Днепра под Херсоном

Российская разведка обнаружила, что позиции ВСУ между населенными пунктами Антоновка и Приднепровское на правом (высоком) берегу реки Днепр на Херсонском направлении оказались в значительной степени оставлены основными силами противника.
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