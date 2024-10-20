Можно ли добыть энергию из черной дыры. Вечный источник

На протяжении десятилетий ученые боролись со сложной загадкой физики: могут ли огромные количества энергии, теоретически производимые вращающимися черными дырами, когда-либо послужить для нужд человечества?Если черные дыры — это космические «пылесосы», способные пожирать звезды и излучать невероятное количество энергии, то не можем ли мы позаимствовать хотя бы часть этого «дармового» ресурса? Если бы цивилизации будущего каким-то образом смогли осуществить этот великолепный подвиг и извлекать колоссальную энергию из «побочного продукта» черных дыр – это помогло бы обеспечить целые звездные колонии.