Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Можно ли добыть энергию из черной дыры. Вечный источник

Можно ли добыть энергию из черной дыры. Вечный источник

На протяжении десятилетий ученые боролись со сложной загадкой физики: могут ли огромные количества энергии, теоретически производимые вращающимися черными дырами, когда-либо послужить для нужд человечества?Если черные дыры — это космические «пылесосы», способные пожирать звезды и излучать невероятное количество энергии, то не можем ли мы позаимствовать хотя бы часть этого «дармового» ресурса? Если бы цивилизации будущего каким-то образом смогли осуществить этот великолепный подвиг и извлекать колоссальную энергию из «побочного продукта» черных дыр – это помогло бы обеспечить целые звездные колонии.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
С  таким  же  успехом  ученые  -физики  могут  схватив  себя  за  волосы  или  бороды ...Могут  бросать  себя  на  лопасти  турбины  ...Которая  от  воздействия  тел  ученых  будет  крутиться  и  давать  *для людям*  электричество  !
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