Диетолог назвала наименее калорийный из традиционных новогодних салатов

Наименее калорийным среди традиционных новогодних салатов является «Мимоза». Об этом в воскресенье, 29 декабря, Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.
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