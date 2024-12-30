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Диетолог назвала наименее калорийный из традиционных новогодних салатов

Диетолог назвала наименее калорийный из традиционных новогодних салатов

Наименее калорийным среди традиционных новогодних салатов является «Мимоза». Об этом в воскресенье, 29 декабря, Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

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