В Омске закрылась последняя кофейня «Вояж». Она входила в одну из старейших местных сетей на рынке общепита - заведение функционировало 17 лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске закрылась последняя кофейня «Вояж». Она входила в одну из старейших местных сетей на рынке общепита - заведение функционировало 17 лет.