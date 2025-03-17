В Петербурге 18 марта выступят артисты российских мюзиклов

Это Антон Авдеев, Иван Ожогин, Анастасия Вишневская и Ростислав Колпаков «Петербург-концерт» приглашает в концертный зал «Колизей Арена», где 18 марта выступят золотой голос российских мюзиклов Антон Авдеев и Эстрадно-симфонический оркестр Петербурга под управлением маэстро Андрея Медведева с новой уникальной программой.