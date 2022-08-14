Украинский портал «Цензор.нет», известный своей русофобской и националистической позицией, постоянно призывающий к войне до «последнего украинца», рассказал о подготовке японских наёмников на территории Японии и их последующей отправке на Украину.
Украинский портал «Цензор.нет», известный своей русофобской и националистической позицией, постоянно призывающий к войне до «последнего украинца», рассказал о подготовке японских наёмников на территории Японии и их последующей отправке на Украину.
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