На улице Ипподробной прошёл рейд по пресечению несанкционированной торговли

На улице Ипподромной в Тамбове прошёл рейд по пресечению несанкционированной торговли. Сотрудники Западного территориального управления выявили сразу несколько точек, где сезонные овощи и фрукты продавались прямо с земли и раскладных столов, установленных вдоль проезжей части.
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