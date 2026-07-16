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Новости Тамбова

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На улице Ипподробной прошёл рейд по пресечению несанкционированной торговли

На улице Ипподробной прошёл рейд по пресечению несанкционированной торговли

На улице Ипподромной в Тамбове прошёл рейд по пресечению несанкционированной торговли. Сотрудники Западного территориального управления выявили сразу несколько точек, где сезонные овощи и фрукты продавались прямо с земли и раскладных столов, установленных вдоль проезжей части.

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